Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini reduzierte am Mittwoch nach den Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Luxushersteller. Der Zwischenbericht sei schwächer als erwartet ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.626,50 €
|Abst. Kursziel*:
22,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.645,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.212,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|19:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Hermès (Hermes International) Neutral
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|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:21
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|16:21
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
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|Hermès (Hermes International) Verkaufen
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|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|10:26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.