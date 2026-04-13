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Marktkap. 184,72 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

19:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini reduzierte am Mittwoch nach den Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Luxushersteller. Der Zwischenbericht sei schwächer als erwartet ausgefallen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.626,50 €		 Abst. Kursziel*:
22,96%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.645,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.212,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

19:16 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:21 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
14:21 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
13:21 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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