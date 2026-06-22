Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 180,48 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den anstehenden Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Luxusgüterkonzern leicht reduziert, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt gehörten die Aktien zwar nach wie vor zu den hochwertigsten Papieren des Sektors. Allerdings fehlten derzeit starke Kurstreiber. So falle das Umsatzwachstum ohne Preisanpassungen verhalten aus, und es bestehe Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer erneuten Beschleunigung positiver Gewinnrevisionen./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.646,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.599,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.969,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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