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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den anstehenden Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Luxusgüterkonzern leicht reduziert, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt gehörten die Aktien zwar nach wie vor zu den hochwertigsten Papieren des Sektors. Allerdings fehlten derzeit starke Kurstreiber. So falle das Umsatzwachstum ohne Preisanpassungen verhalten aus, und es bestehe Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer erneuten Beschleunigung positiver Gewinnrevisionen./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.646,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.599,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.969,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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