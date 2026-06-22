JP Morgan Chase & Co.

Hermès (Hermes International) Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den anstehenden Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Luxusgüterkonzern leicht reduziert, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt gehörten die Aktien zwar nach wie vor zu den hochwertigsten Papieren des Sektors. Allerdings fehlten derzeit starke Kurstreiber. So falle das Umsatzwachstum ohne Preisanpassungen verhalten aus, und es bestehe Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer erneuten Beschleunigung positiver Gewinnrevisionen./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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