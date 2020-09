FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Berufung eines neuen Vorstandschefs sowie des Einstiegs der Frasers Group in das Modeunternehmen von 25 auf 29 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Halten" belassen. Die Ernennung von Daniel Grieder zum neuen Chef sei angesichts seiner großen Erfahrung in der Modebranche positiv, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde jedoch davon überlagert, dass Grieder sein Amt erst 2021 antritt. Den Ausbau der Partnerschaft mit dem britischen Sportbekleidungshändler Frasers begrüße er./ck/ajx