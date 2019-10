MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 45 Euro gesenkt. Der Modekonzern leide unter anderem unter strukturellen Marktveränderungen und dem späten Start in die Digitalisierung seiner Vertriebskanäle, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen schwache Umsatztrends in Amerika und der Brexit./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 15:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 15:58 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.