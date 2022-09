NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für Hugo Boss und JD Sports unverändert optimistisch. Das Preissetzungsvermögen der Handelsunternehmen auf dem britischen Absatzmarkt liege eher am oberen Rand der Markterwartungen. Die Trends bei den Prämiumanbietern seien besser als bei den Anbietern im preissensitiven Segment./bek/tav