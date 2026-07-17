Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 136,39 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die 80-prozentige Beteiligung am finnischen Netzbetreiber Caruna werde das Ergebnis je Aktie der Spanier im kommenden Jahr um etwa ein Prozent erhöhen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt passe in die Strategie von Iberdrola, die Beteiligung sei aber hoch bewertet./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,41 €
|Abst. Kursziel*:
-10,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,86%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG