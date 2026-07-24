Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 135,58 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 19,80 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils hob in einer Analyse vom Montagnachmittag seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2027 an, zuvorderst infolge der jüngsten Käufe des Versorgers. Die teuren Akquisitionen sowie hohen Investitionen müssten aber zunächst verdaut werden./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
21,09 €
|Abst. Kursziel*:
-5,17%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
21,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,62%
|
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|23.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets