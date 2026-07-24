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Iberdrola SA Aktie

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21,19 EUR -0,10 EUR -0,47 %
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Marktkap. 135,58 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
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Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

15:46 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,19 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 19,80 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils hob in einer Analyse vom Montagnachmittag seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2027 an, zuvorderst infolge der jüngsten Käufe des Versorgers. Die teuren Akquisitionen sowie hohen Investitionen müssten aber zunächst verdaut werden./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
21,09 €		 Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
21,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,62%
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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