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Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

08:56 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,39 EUR 0,06 EUR 0,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,42 €		 Abst. Kursziel*:
-15,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,85%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:56 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
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