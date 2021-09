NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Textilhändler habe sich recht gut geschlagen, seine Bewertung sei aber im Vergleich zu H&M anspruchsvoller, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er favorisiert die Aktie des Wettbewerbers./tih/gl