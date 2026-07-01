DAX 24.901 +0,2%ESt50 6.263 +0,6%MSCI World 4.803 +0,2%Top 10 Crypto 8,6570 +2,1%Nas 25.508 -0,1%Bitcoin 57.903 +1,4%Euro 1,1419 +0,0%Öl 90,28 +1,2%Gold 4.057 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Netflix, TSMC, BYD, Chip-Aktien, SAP, Lufthansa, Siemens Energy, Microsoft, AMD, Apple, Novo Nordisk, Micron im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg sieht deutliches Kurspotenzial Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg sieht deutliches Kurspotenzial
Novartis-Aktie gewinnt: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Jahresprognose bestätigt Novartis-Aktie gewinnt: Starkes Quartal trotz Generikadruck - Jahresprognose bestätigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
89,45 EUR +4,42 EUR +5,20 %
STU
102,09 USD +7,05 USD +7,42 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Intel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 418,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

13:16 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
89,45 EUR 4,42 EUR 5,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Aktienkurs habe zuletzt eine Art Achterbahnfahrt hingelegt, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Vergangenheit zeigten die Papiere aber Stärke, getragen von neuer Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach Servern./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 97,06		 Abst. Kursziel*:
3,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 102,09		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,05%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

19.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Erholungstendenzen Aktien von Intel, Sandisk & Co.: US-Chipwerte nehmen vor der Bilanzsaison wieder Fahrt auf Aktien von Intel, Sandisk & Co.: US-Chipwerte nehmen vor der Bilanzsaison wieder Fahrt auf
finanzen.net Intel-Aktie deutlich fester: Wedbush erwartet starken Auftakt, warnt aber vor Stimmungsrisiko
finanzen.net Intel Aktie News: Intel am Montagabend mit positiven Vorzeichen
BNP Paribas Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Plus
finanzen.net Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen
finanzen.net NASDAQ Composite aktuell: So performt der NASDAQ Composite mittags
finanzen.net Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Tesla, Intel, American Express, Adida, Nike and Carlsberg
Benzinga Jim Cramer Warns Investors Could Be &#39;Slaughtered&#39; by Overloaded Tech Portfolios, but Backs Nvidia and Intel: &#39;It&#39;s Time to Go to Other Sectors&#39;
Benzinga Intel Launches Fresh Layoffs in Data Center and AI Unit Ahead of Earnings as Lip-Bu Tan Pushes Turnaround Strategy
MotleyFool Astera Labs vs. Intel: What Do Revenue Trends for These Artificial Intelligence Companies Tell Investors?
Zacks Should You Add Intel Stock to Your Portfolio Ahead of Q2 Earnings?
Benzinga Intel Could Swing $61.4 Billion in Value After Earnings This Week
Benzinga Why Is Intel Stock Soaring Monday?
MotleyFool Why Intel Stock Soared 278% In the First Half of 2026
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen