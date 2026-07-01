Intel Aktie
Marktkap. 418,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Aktienkurs habe zuletzt eine Art Achterbahnfahrt hingelegt, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Vergangenheit zeigten die Papiere aber Stärke, getragen von neuer Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach Servern./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Market-Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 97,06
|Abst. Kursziel*:
3,03%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 102,09
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,05%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|01.06.26
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|04.05.26
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|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
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|Intel Sector Perform
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