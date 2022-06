NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die französische Fluggesellschaft Air France-KLM bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie eine negative Empfehlung des Analysten Alexander Irving, nun noch ergänzt mit der abgestuften Lufthansa. IAG und die Billigflieger sieht der Experte aber weiter optimistisch, allen voran seine Top-Empfehlung Wizz Air./tih/jha/