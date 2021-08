ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Trotz guter Zahlen zeigte sich Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zurückhaltend, was die Erträge der italienischen Großbank im Kerngeschäft betrifft./bek/ag