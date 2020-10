MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jenoptik von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Konsolidierung des Trioptics-Zukaufs beschleunige das Wachstum, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Corona-Krise schlage sich der Technologiekonzern recht gut./ajx/mis