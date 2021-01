MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der auf Lichttechnik spezialisierte Technologiekonzern sei im Schlussquartal 2020 deutlich profitabler gewesen als erwartet, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werde nun die Schätzungen für die Ergebnisse 2021 und 2022 nach oben schrauben müssen. Profitiert hätten die Thüringer von einer starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET