HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts von Preiserhöhungen dürfte sich die Profitabilität des Technologiekonzerns in den kommenden Quartalen verbessern, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel resultierte aus dem nun von ihm angesetzten höheren risikolosen Zinssatz im Bewertungsmodell./la/ajx