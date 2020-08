FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Halbjahreszahlen von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) sei weniger stark gesunken als von ihm und dem Marktkonsens erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem stelle das Technologieunternehmen unverändert ein stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht. Der Experte passte seine Prognosen an./bek/tav