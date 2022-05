FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Uwe Schupp berücksichtigt in seinem Prognosemodell nunmehr die jüngsten Übernahmen und Verkäufe des Technologiekonzerns, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Zudem habe das Unternehmen die Erwartungen im ersten Quartal verfehlt. Der Analyst senkte seine Annahmen für den Gewinn je Aktie (EPS) um 16 bis 21 Prozent, was wiederum das niedrigere Kursziel nach sich zieht./tav/mis