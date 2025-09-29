Klöckner Aktie
Marktkap. 561,59 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts der Veräußerung von US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktionen, die auch den Verkauf eines Standorts Service Steel Warehouse umfassen, seien klein, aber von Vorteil für die relative Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Klöckner Buy
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,88 €
|Abst. Kursziel*:
44,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,62%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
