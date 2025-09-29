DAX 23.777 +0,1%ESt50 5.506 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -1,8%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.314 -1,2%Euro 1,1745 +0,1%Öl 67,03 -0,9%Gold 3.813 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Wolfspeed A41JEH Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
KI, E-Commerce und neue Börsenstars – Tech-Gewinner 2025 und was sie ausmacht! KI, E-Commerce und neue Börsenstars – Tech-Gewinner 2025 und was sie ausmacht!
GSK-Aktie steigt: Neuer CEO und Impfstoff-Spinoff signalisieren Neuanfang GSK-Aktie steigt: Neuer CEO und Impfstoff-Spinoff signalisieren Neuanfang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
5,96 EUR +0,11 EUR +1,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 561,59 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

10:41 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
5,96 EUR 0,11 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts der Veräußerung von US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktionen, die auch den Verkauf eines Standorts Service Steel Warehouse umfassen, seien klein, aber von Vorteil für die relative Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Buy

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,88 €		 Abst. Kursziel*:
44,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,62%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

10:41 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.08.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
07.08.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick adidas-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung adidas-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Kursplus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung im Plus
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, Adidas, Lufthansa, Klöckner, ABN Amro
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gesucht
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen