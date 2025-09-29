Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts der Veräußerung von US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktionen, die auch den Verkauf eines Standorts Service Steel Warehouse umfassen, seien klein, aber von Vorteil für die relative Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co