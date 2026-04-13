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Marktkap. 16,62 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Goldman Sachs Group Inc.

Knorr-Bremse Buy

10:11 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
103,70 EUR 0,40 EUR 0,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa gab am Dienstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Investitionsgüterbranche. Insgesamt stünden die Zeichen für das erste Quartal datenseitig auf Erholung, schrieb sie. Aufgrund größtenteils fehlender März-Daten seien die Auswirkungen der Nahost-Eskalation aber noch nicht berücksichtigt. Costa erwartet hinsichtlich Auftragseingängen und operativen Ergebnissen eher ein maues Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:11 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
26.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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