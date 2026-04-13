Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,62 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 119 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa gab am Dienstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Investitionsgüterbranche. Insgesamt stünden die Zeichen für das erste Quartal datenseitig auf Erholung, schrieb sie. Aufgrund größtenteils fehlender März-Daten seien die Auswirkungen der Nahost-Eskalation aber noch nicht berücksichtigt. Costa erwartet hinsichtlich Auftragseingängen und operativen Ergebnissen eher ein maues Quartal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
119,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
15,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
103,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Warburg Research
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|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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