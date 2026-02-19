DAX 25.082 +0,2%ESt50 6.084 +0,4%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7595 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,29 -0,9%Gold 5.031 +0,7%
Knorr-Bremse Aktie

113,30 EUR +3,10 EUR +2,81 %
Marktkap. 17,18 Mrd. EUR

KGV 28,57
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

UBS AG

Knorr-Bremse Buy

10:41 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
113,30 EUR 3,10 EUR 2,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements bei der Analystenkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei rekordverdächtig hoch gewesen, und die Aktien des Bremsenspezialisten könnten folgen, schrieb Sven Weier in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick auf 2026 erscheine vor allem mit Blick auf das Nutzfahrzeuggeschäft konservativ. Dazu kämen das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfrist-Ziele mit positivem Überraschungspotenzial. Auch ein Comeback in China als Systemzulieferer für Hochgeschwindigkeitszüge nach einer zehnjährigen Pause erscheine möglich, was dem Konzernchef zufolge ein "Gamechanger" für das Unternehmen wäre./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
123,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,10 €		 Abst. Kursziel*:
7,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,56%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

