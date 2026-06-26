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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:01 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
99,90 EUR 0,70 EUR 0,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Akash Gupta hob seine bereinigten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) für die Quartalszahlen am 30. Juni wegen Wechselkursveränderungen ein wenig an, wie er am Sonntag schrieb. Der Bremsenspezialist dürfte moderat positiv überraschen und neue mittelfristige Ziele ausgeben, welche die Konsensschätzungen stützen sollten. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.05.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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