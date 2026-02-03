DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
DAX fester -- Wall Street höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Linde Aktie

Marktkap. 182,03 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

08:01 Uhr
Linde Buy
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern habe 2025 solide abgeschlossen und der Ausblick auf 2026 umspanne die Markterwartungen, schrieb Laurence Alexander am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 459,69		 Abst. Kursziel*:
16,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 452,48		 Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 531,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

