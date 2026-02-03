Linde Aktie
Marktkap. 182,03 Mrd. EURKGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern habe 2025 solide abgeschlossen und der Ausblick auf 2026 umspanne die Markterwartungen, schrieb Laurence Alexander am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 535,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 459,69
|Abst. Kursziel*:
16,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 452,48
|Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 531,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|08:06
|Linde Buy
|UBS AG
|08:01
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG