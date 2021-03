FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 9100 auf 7000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus habe der enttäuschende Kostenausblick gestanden, nachdem der Börsenbetreiber mit der Refinitiv-Übernahme bereits sein Wachstumsprofil verwässert habe, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen deutlich. Die Aktie sei im Branchenvergleich noch teuer und so bevorzuge er weiterhin jene der Deutschen Börse oder des Konkurrenten Euronext./gl/tih