NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10300 Pence belassen. Der Börsenbetreiber sei mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte (ESG) gut aufgestellt und dürfte 2022 vom strukturellen Wachstum in diesem Bereich profitieren, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte zudem die gute Ergebnisdynamik (EPS) sowie die im historischen Vergleich attraktive Bewertung der Aktie./gl/ck