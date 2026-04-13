ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Umsatzzahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen uneinheitliche Rückschlüsse auf das Geschäft des Körperpflegekonzerns im ersten Quartal zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
358,95 €
|Abst. Kursziel*:
19,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
357,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
390,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:16
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|09.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
