LOréal Aktie
Marktkap. 199,43 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von Estee Lauder mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas wertete die Resultate des US-Konkurrenten am Miitwoch positiv. Die Amerikaner untermauerten die derzeit gute Dynamik in der Kosmetikbranche. L'Oreal stehe vor strategischen Entscheidungen, die für eine zunehmend überdurchschnittliche Kursentwicklung sprächen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
383,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
384,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.