UBS AG

LOréal Buy

11:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von Estee Lauder mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas wertete die Resultate des US-Konkurrenten am Miitwoch positiv. Die Amerikaner untermauerten die derzeit gute Dynamik in der Kosmetikbranche. L'Oreal stehe vor strategischen Entscheidungen, die für eine zunehmend überdurchschnittliche Kursentwicklung sprächen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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