LOréal Aktie
Marktkap. 199,43 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit 6,3 Prozent habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum über dem Konsens von 5,6 Prozent gelegen. Eine Enttäuschung im Luxussegment sei vom Dermatologiebereich mehr als überlagert worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
328,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
382,15 €
|Abst. Kursziel*:
-14,17%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
388,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,56%
|
Analyst Name:
Molly Wylenzek
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|21:16
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|21:01
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:16
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|21:01
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:01
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|21:16
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research