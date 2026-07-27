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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
388,45 EUR +5,35 EUR +1,40 %
STU
388,25 EUR +5,55 EUR +1,45 %
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Marktkap. 199,43 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

21:16 Uhr
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
388,45 EUR 5,35 EUR 1,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit 6,3 Prozent habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum über dem Konsens von 5,6 Prozent gelegen. Eine Enttäuschung im Luxussegment sei vom Dermatologiebereich mehr als überlagert worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Underperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
328,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
382,15 €		 Abst. Kursziel*:
-14,17%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
388,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,56%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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