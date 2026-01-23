LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 291,93 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 530 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
610,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
591,00 €
|Abst. Kursziel*:
3,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
589,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
621,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|09:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|09:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|09:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.