Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/

