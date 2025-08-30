DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,40 -2,5%Dow 45.641 +0,3%Nas 21.828 +0,1%Bitcoin 94.654 -0,6%Euro 1,1720 -0,3%Öl 66,47 +0,4%Gold 3.646 +0,3%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 68,92 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

18:06 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
529,60 EUR -2,40 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
528,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
529,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
576,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

18:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

