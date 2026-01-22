DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
Medios Aktie

Marktkap. 371,87 Mio. EUR

KGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol MEDOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

12:46 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
15,90 EUR 0,68 EUR 4,47%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,62 €		 Abst. Kursziel*:
72,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,81%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

12:46 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Medios Buy Warburg Research
03.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
