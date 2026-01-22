Medios Aktie
Marktkap. 371,87 Mio. EURKGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,62 €
|Abst. Kursziel*:
72,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,81%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
