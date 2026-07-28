Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 44,74 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 erhöhte Christian Frenes in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), was er vor allem mit der Finanzdienstleistungssparte begründete. Im Auto-Kerngeschäft dagegen reduzierte er Kosten und Gegenwind in China etwas seine Ebit-Schätzung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,23 €
|Abst. Kursziel*:
38,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,01%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|16:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|16:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|16:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets