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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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47,86 EUR +1,16 EUR +2,48 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 44,74 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

16:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,86 EUR 1,16 EUR 2,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 erhöhte Christian Frenes in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), was er vor allem mit der Finanzdienstleistungssparte begründete. Im Auto-Kerngeschäft dagegen reduzierte er Kosten und Gegenwind in China etwas seine Ebit-Schätzung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,23 €		 Abst. Kursziel*:
38,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,01%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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