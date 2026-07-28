Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 43,38 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz einer gemischten Qualität der Ergebnisse im zweiten Quartal sehe er den Autobauer auf Kurs, den Zielkorridor für die bereinigte Ebit-Marge im Pkw-Segment zu erreichen, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes bleibe unter den europäischen Automobilherstellern das Unternehmen mit der höchsten Aktionärsrendite und überzeuge durch eine konsequente Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,62 €
|Abst. Kursziel*:
7,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
46,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,22%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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