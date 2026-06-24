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Merck Aktie

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144,70 EUR +5,15 EUR +3,69 %
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Marktkap. 58,69 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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Symbol MKGAF

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

15:16 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
144,70 EUR 5,15 EUR 3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
139,60 €		 Abst. Kursziel*:
-7,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
144,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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