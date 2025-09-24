DAX 23.723 +0,8%ESt50 5.496 +0,9%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.490 +0,1%Euro 1,1690 +0,2%Öl 69,64 +0,0%Gold 3.762 +0,3%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

15:06 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

15:06 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
24.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy UBS AG
11.09.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

