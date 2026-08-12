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Microsoft Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

14:46 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
431,90 EUR 3,95 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Software- und KI-Riesen mit guten Wachstumsperspektiven. Das Wachstum der Cloud-Dienste Azure und M365 werde sich beschleunigen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den guten Perspektiven beider Angebote liege der Ausbau der KI-Infrastruktur zugrunde./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 492,43		 Abst. Kursziel*:
26,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 498,33		 Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 581,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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