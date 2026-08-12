Microsoft Aktie
Marktkap. 3,25 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Software- und KI-Riesen mit guten Wachstumsperspektiven. Das Wachstum der Cloud-Dienste Azure und M365 werde sich beschleunigen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den guten Perspektiven beider Angebote liege der Ausbau der KI-Infrastruktur zugrunde./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 625,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 492,43
|Abst. Kursziel*:
26,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 498,33
|Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 581,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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