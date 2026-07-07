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MTU Aero Engines Aktie

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356,30 EUR -14,80 EUR -3,99 %
STU
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MTU Aero Engines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 20,27 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

21:06 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
356,30 EUR -14,80 EUR -3,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Zahl der aus technischen Gründen am Boden befindlichen Flugzeuge sei im Vergleich zum Vormonat klar zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Maschinen sei auf dem höchsten Stand seit einem Rückruf./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
354,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
356,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

21:06 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
24.06.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
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Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

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finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit roter Tendenz
dpa-afx Airbus und MTU wollen Brennstoffzellen-Triebwerk entwickeln
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verliert am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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