MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,27 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Zahl der aus technischen Gründen am Boden befindlichen Flugzeuge sei im Vergleich zum Vormonat klar zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Maschinen sei auf dem höchsten Stand seit einem Rückruf./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
354,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
356,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|21:06
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21:06
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21:06
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research