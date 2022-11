FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach der Vorstellung neuer Unternehmensziele von 205 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Infolge der guten Marktpositionierung im Erstausru?stungsgeschäft und insbesondere in puncto Instandhaltung sollte der Triebwerksbauer von steigenden Produktionsraten und der Notwendigkeit, ältere Flugzeuge länger fliegen zu lassen, profitieren, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolge des sich bessernden Marktumfelds habe er den fairen Wert angehoben. Der Experte verwies auf die Erholung des Flugverkehrs sowie auf den steigenden Bedarf an Instandhaltung und Ersatzteilen./la/ajx