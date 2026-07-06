Nestlé Aktie
Marktkap. 232,14 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
87,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
84,59 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,85%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
85,23 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,22 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|14:36
|Nestlé Equal Weight
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