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Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

14:36 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
92,32 EUR 1,70 EUR 1,88%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
87,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
84,59 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
85,23 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,22 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

14:36 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
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