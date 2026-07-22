Nestlé Aktie
Marktkap. 229,21 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Diese bezeichnete James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag als zufriedenstellend. Die Kennziffern des Lebensmittelkonzerns in der Gewinn- und Verlustrechnung deckten sich mit den Erwartungen, das sei zu begrüßen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
80,38 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,50%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
80,33 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,57%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:06
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG