NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Netflix vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 610 US-Dollar belassen. Die vom Markt angenommene Neukundenzahl von 3,6 Millionen erscheine vernünftig, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufwärtspotenzial sieht er vor allem im asiatisch-pazifischen Raum./gl/zb