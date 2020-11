NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Nike mit "Outperform" und einem Kursziel von 145 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Nike sei führend im globalen Sportartikelmarkt, schrieb Analystin Kate Fitzsimons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der 2017 gestarteten, auf das Digital-Geschäft mit Endverbrauchern fokussierten Unternehmensstrategie gewönnen die Amerikaner in beschleunigtem Maße Marktanteile hinzu./la/tih