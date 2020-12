NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 145 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien angesichts eines Aktienkurses nahe Rekordhoch sicher hoch gewesen, schrieb Analystin Kate Fitzsimons in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach überraschend guten Zahlen könne es nun mit dem Kurs aber weiter nach oben gehen. In Nordamerika sei der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern zu Wachstum zurückgekehrt, das China-Geschäft und die Online-Aktivitäten hätten stark zugelegt und die Lagerbestände seien verringert worden./bek/mis