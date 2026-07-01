Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 57,57 Mrd. EURKGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 19,20 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltende Unsicherheit habe die ohnehin schon langwierige Erholung in Schweden verzögert und dort für einen schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Alexander Demetriou am Freitag in seiner Brancheneinschätzung. Das Vertrauen der Haushalte und Verbraucher bleibe trotz günstiger Fundamentaldaten unter dem normalen Niveau. Der Experte sieht weiterhin mehr Potenzial bei anderen europäischen Banken, da die nordeuropäischen Häuser trotz weniger attraktiver Fundamentaldaten weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt würden. Nordea bleibt seine einzige Kaufempfehlung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,00 €
|Abst. Kursziel*:
-37,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-37,48%
|
Analyst Name:
Alexander Demetriou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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