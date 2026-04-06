Nordex Aktie

Marktkap. 10,8 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

18:06 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
45,06 EUR 0,12 EUR 0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,56 €		 Abst. Kursziel*:
18,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

18:06 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
