Nordex Aktie
Marktkap. 10,8 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,56 €
|Abst. Kursziel*:
18,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|18:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital