Novartis Aktie
Marktkap. 241,12 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Ermutigend nannte Michael Leuchten Studiendaten zum oral einzunehmenden BTK-Inhibitor Remibrutinib gegen schubförmige Multiple Sklerose. Die Resultate einer Studie implizierten ein Umsatzpotenzial von drei Milliarden US-Dollar oder mehr allein in dieser Indikation, so der Experte am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 02:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
127,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
128,94 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,69%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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|DZ BANK