NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für PSA anlässlich der Zahlen zum ersten Halbjahr von 19 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Dank höherer Margen habe der französischen Autokonzern beim operativen Gewinn positiv überrascht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bevorzugt Narayan weiter die Aktien von Volkswagen, Daimler und Renault. Diese Unternehmen seien in puncto Elektromobilität besser positioniert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 12:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.