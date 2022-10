HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 100 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwarenkonzern schlage sich in einem schwierigen Umfeld sehr gut, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen Drucks von der Währungsseite und wohl höherer Werbeausgaben habe er seine Gewinnerwartungen aber etwas reduziert. Die Aktien blieben gleichwohl attraktiv./mis/jha/