RELX Aktie
Marktkap. 53,65 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie die Relx-Sparte Elsevier dafür bezahlt werden./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Overweight
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,15 £
|Abst. Kursziel*:
93,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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