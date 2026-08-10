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Symbol RLXXF

JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

12:21 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,64 EUR -0,06 EUR -0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie die Relx-Sparte Elsevier dafür bezahlt werden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,15 £		 Abst. Kursziel*:
93,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

12:21 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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