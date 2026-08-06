Renault Aktie
Marktkap. 8,14 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten für das erste Halbjahr genau die versprochenen Ergebnisse geliefert und ragten damit heraus, schrieb Philippe Houchois am Montag. Sie widerstünden damit der China-Konkurrenz. Houchois hob nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen seine Schätzungen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,44 €
|Abst. Kursziel*:
12,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.