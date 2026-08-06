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Renault Aktie

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28,42 EUR +0,02 EUR +0,07 %
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Marktkap. 8,14 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 893113

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
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Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

04.08.26
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,42 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten für das erste Halbjahr genau die versprochenen Ergebnisse geliefert und ragten damit heraus, schrieb Philippe Houchois am Montag. Sie widerstünden damit der China-Konkurrenz. Houchois hob nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen seine Schätzungen an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,44 €		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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