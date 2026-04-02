DAX 23.377 +0,9%ESt50 5.746 +0,9%MSCI World 4.336 +0,1%Top 10 Crypto 9,0445 +4,0%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.806 +0,2%Euro 1,1557 +0,1%Öl 109,0 -0,7%Gold 4.676 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Plus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu Commerzbank-Aktie im Plus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu
Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX zieht an Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX zieht an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
53,87 EUR +0,16 EUR +0,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,39 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

11:56 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
53,87 EUR 0,16 EUR 0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,68 €		 Abst. Kursziel*:
39,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,22%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

11:56 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

finanzen.net Volle Auftragsbücher Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien uneins - TKMS und HENSOLDT im Blick Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien uneins - TKMS und HENSOLDT im Blick
finanzen.net MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verdient
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen
dpa-afx GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx Möglicher NATO-Austritt der USA belastet Rüstungsaktien: Rheinmetall, RENK und TKMS tiefer
finanzen.net RENK Aktie News: RENK wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende deutlich im Plus
dpa-afx Aktien von Rheinmetall und TKMS von Analystenlob beflügelt - auch RENK und HENSOLDT fester
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen